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21 травня 2021, 13:42 287

В одеській школі під час уроку в руках у підлітка розірвалася петарда

21 травня 2021, 13:42 287
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Фото: з відкритих джерел
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У Подільську Одеської області в школі під час уроку в руках у 13-річного підлітка вибухнула петарда, школяреві відірвало палець

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Попередньо встановлено, що під час уроку в руках у 13-річного підлітка розірвалася петарда, внаслідок чого сталася травматична ампутація пальця. Постраждалий "швидкою" був доставлений в лікарню.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Вирішується питання про її правову кваліфікацію.

Нагадаємо, у Харківській області зафіксували спалах гострої кишкової інфекції в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та сімей "Гармонія", було госпіталізовано троє дітей.

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