В одеській школі під час уроку в руках у підлітка розірвалася петарда
У Подільську Одеської області в школі під час уроку в руках у 13-річного підлітка вибухнула петарда, школяреві відірвало палець
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції області.
Попередньо встановлено, що під час уроку в руках у 13-річного підлітка розірвалася петарда, внаслідок чого сталася травматична ампутація пальця. Постраждалий "швидкою" був доставлений в лікарню.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Вирішується питання про її правову кваліфікацію.
Нагадаємо, у Харківській області зафіксували спалах гострої кишкової інфекції в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та сімей "Гармонія", було госпіталізовано троє дітей.
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"
Ритуальний піар. Чому не варто було очікувати чогось особливого від сьогоднішніх слів Зеленського