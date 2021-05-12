У Івано-Франківську загорілися склади
Вогонь був настільки потужним, що пожежу було видно здалеку
Вогонь був настільки потужним, що пожежу було видно здалеку
У середу, 12 травня, в Івано-Франківську, на вулиці Польовій, спалахнули склади.
Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС в Івано-Франківській області.
На місце події оперативно прибули рятувальники. Площа займання складала близько 1500 м.кв. Станом на 14:21 год пожежу локалізовано. Наразі триває ліквідація займання.
У мережі місцеві жителів повідомляють, що вогонь був настільки потужним, що пожежу було видно здалеку.
Нагадаємо, днями на Дніпропетровщині палало величезне сміттєзвалище.
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