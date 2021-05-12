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12 травня 2021, 10:36 157

На Одещині затримали чоловіка, який намагався підкупити поліцейського

12 травня 2021, 10:36 157
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Чоловік вирішив "домовитись" про можливість уникнення відповідальності за незаконну порубку лісу
Чоловік вирішив "домовитись" про можливість уникнення відповідальності за незаконну порубку лісу
Фото: Нацполіція
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Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції одержали інформацію від начальника Захарівського відділення поліції Одещини про спробу підкупу. Місцевий мешканець запропонував йому одну тисячу доларів в обмін на припинення кримінального переслідування та повернення арештованого майна.

Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції області.

Жителя Одеської області викрили на незаконній порубці та перевезенні лісу. Чоловік вирішив "домовитись" про можливість уникнення відповідальності з посадовцем відділення поліції. Поліцейський про корупційну пропозицію повідомив внутрішню безпеку Нацполіції", - повідомили правоохоронці.

Відразу після передачі обіцяної суми 23-річного чоловіка затримали правоохоронці.

У разі доведення вини фігурантові загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. На теперішній час його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що працівники Служби безпеки України повідомили про підозру у здійсненні злочину двом чиновникам АТ "Львівгаз”, яким інкримінують вимагання хабарів.

ліс хабар правоохоронці в'язниця Одеська область

 
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