На Одещині затримали чоловіка, який намагався підкупити поліцейського

Чоловік вирішив "домовитись" про можливість уникнення відповідальності за незаконну порубку лісу

Чоловік вирішив "домовитись" про можливість уникнення відповідальності за незаконну порубку лісу

Фото: Нацполіція

Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції одержали інформацію від начальника Захарівського відділення поліції Одещини про спробу підкупу. Місцевий мешканець запропонував йому одну тисячу доларів в обмін на припинення кримінального переслідування та повернення арештованого майна.

Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції області.

Жителя Одеської області викрили на незаконній порубці та перевезенні лісу. Чоловік вирішив "домовитись" про можливість уникнення відповідальності з посадовцем відділення поліції. Поліцейський про корупційну пропозицію повідомив внутрішню безпеку Нацполіції", - повідомили правоохоронці.

Відразу після передачі обіцяної суми 23-річного чоловіка затримали правоохоронці.

У разі доведення вини фігурантові загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. На теперішній час його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що працівники Служби безпеки України повідомили про підозру у здійсненні злочину двом чиновникам АТ "Львівгаз”, яким інкримінують вимагання хабарів.