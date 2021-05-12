В Одесской области задержали мужчину, который пытался подкупить полицейского

Мужчина решил "договориться" о возможности избежания ответственности за незаконную порубку леса

Мужчина решил "договориться" о возможности избежания ответственности за незаконную порубку леса

Фото: Нацполиция

Оперативники внутренней безопасность Нацполиции получили информацию от начальника Захаровского отделения полиции Одесской области о попытке подкупа. Местный житель предложил ему одну тысячу долларов в обмен на прекращение уголовного преследования и возврата арестованного имущества.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции области.

Жителя Одесской области разоблачили на незаконной порубке и перевозке леса. Мужчина решил "договориться" о возможности избежания ответственности с должностным лицом отделения полиции. Полицейский о коррупционном предложении сообщил во внутреннюю безопасность Нацполиции", - сообщили правоохранители.

Сразу после передачи обещанной суммы 23-летнего мужчину задержали правоохранители.

В случае доказательства вины фигуранту грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что работники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в совершении преступления двум чиновникам АО "Львовгаз”, которым инкриминируют вымогательство взяток.