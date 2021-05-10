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10 травня 2021, 13:46 1892

Нічні перегони в Одесі: п'яний водій розбив дев'ять припаркованих машин

10 травня 2021, 13:46 1892
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Виявилося, що водій ніколи не отримував водійське посвідчення 
Виявилося, що водій ніколи не отримував водійське посвідчення 
Фото: з відкритих джерел
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Вночі в Одесі п'яний водій, тікаючи від представників патрульної поліції скоїв наїзд на дев'ять автомобілів, які були припарковані вздовж вулиці.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Одеської області.

Зазначається, що порушник привернув увагу патрульних ще на вулиці Семена Палія, порушивши правила дорожнього руху. За допомогою гучномовця і спеціальних сигналів патрульні вимагали у водія "Toyota" негайно зупинитися, але водій тільки збільшив швидкість, намагаючись сховатися.

Патрульні продовжували переслідування автомобіля "Toyota" на вулиці Академіка Бочарова, де водій скоїв зіткнення з дев'ятьма автомобілями, які були припарковані на краю дороги. Зупинився порушник тільки тоді, коли його автомобіль вже не зміг рухатися через отримані пошкодження.

Патрульні затримали водія. Спілкуючись з порушником, правоохоронці виявили у нього явні ознаки наркотичного та алкогольного сп'яніння. Також, з'ясувалося, що громадянин ніколи не отримував водійського посвідчення. Порушник пройшов огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу Drager, і результат склав 1,23 проміле вмісту алкоголю в крові", – розповіли в поліції.

Раніше повідомлялося, що в Рівненській області в результаті ДТП на трасі "Київ-Чоп" загинула ціла сім'я - чоловік, його дружина і півторамісячна дитина.

Одеса злочин поліція авто правоохоронці

 
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