Ночные гонки в Одессе: пьяный водитель разбил девять припаркованных машин

Оказалось, что водитель никогда не получал водительское удостоверение

Оказалось, что водитель никогда не получал водительское удостоверение

Фото: из открытых источников

Ночью в Одессе пьяный водитель, убегая от представителей патрульной полиции совершил наезд на девять автомобилей, которые были припаркованы вдоль улицы.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

Отмечается, что нарушитель привлек внимание патрульных еще на улице Семена Палия, нарушив правила дорожного движения. С помощью громкоговорителя и специальных сигналов патрульные требовали у водителя "Toyota" немедленно остановиться, но водитель только увеличил скорость, пытаясь скрыться.

Патрульные продолжали преследование автомобиля "Toyota" на улице Академика Бочарова, где водитель совершил столкновение с девятью автомобилями, которые были припаркованы на краю дороги. Остановился нарушитель только тогда, когда его автомобиль уже не смог двигаться из-за полученных повреждений.

Патрульные задержали водителя. Общаясь с нарушителем, стражи порядка обнаружили у него явные признаки наркотического и алкогольного опьянения. Также, выяснилось, что гражданин никогда не получал водительского удостоверения. Нарушитель прошел освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора Drager, и результат составил 1,23 промилле содержания алкоголя в крови", – рассказали в полиции.

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