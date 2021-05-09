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09 травня 2021, 10:52 326

В Одесі урочисто перепоховали 15 захисників міста у Другій світовій війні

09 травня 2021, 10:52 326
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Останки військових знайшли завдяки учасникам міських військово-історичних клубів
Останки військових знайшли завдяки учасникам міських військово-історичних клубів
Фото: Одеська міська рада
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В Одесі на Меморіалі 412-ї батареї відбувся мітинг-реквієм, присвячений Дню пам'яті та примирення та 76-й річниці перемоги над нацизмом.Під час заходу перепоховали останки захисників та визволителів міста.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради, пише RegioNews.

Проєкт "Вахта пам'яті" діє з 2009 року. За цей час пошуковими загонами військово-історичних клубів "Пам'ять і слава", "Військова доблесть" і "Варяг" були знайдені і перепоховані останки близько 550 бійців. З них 174 - біля пам'ятника загиблим шахтарям", – розповіли у міській раді.

Загиблих поховали з усіма військовими та християнськими почестями біля пам'ятника загиблим шахтарям. Серед 15 перепохованих п’ятеро моряків.

Нагадаємо, 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, пам`ятні заходи заплановані по всій Україні.

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