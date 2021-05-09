Российские корабли пытались сорвать учения украинских и американских моряков

Инцидент зафиксировали в Черном море вблизи Одессы, где флагман Морской охраны Госпогранслужбы встретил корабль Береговой охраны США HAMILTON

Инцидент зафиксировали в Черном море вблизи Одессы, где флагман Морской охраны Госпогранслужбы встретил корабль Береговой охраны США HAMILTON

Фото: Госпогранслужба Украины

На расстоянии свыше 100 морских миль от Одессы флагман Морской охраны Госпогранслужбы и корабль Береговой охраны США HAMILTON проводили совместные учения, им препятствовали корабли ВМС России.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, пишет RegioNews.

По плану совместных учений корабли пограничных ведомств США и Украины отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. Американцы и украинцы проведут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в обзорных и штурмовых операциях, и деловую встречу представителей охранников морских границ и обеспечению безопасности судоходства двух государств.

8 мая корабли пограничных ведомств США и Украины отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе и элементы совместного маневрирования с наращиванием сложности, в том числе и с отражением воздушного нападения.

Действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали два пограничных сторожевых корабля ФСБ РФ проекта "Охотник", чуть отдаленно, но довольно навязчиво кружил еще один корабль ЧФ РФ.

Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Не отвечали на вызовы на связь по каналам международной морской безопасности. Дерзкое нарушение норм международного морского права зафиксировано и задокументировано украинскими пограничниками.

Сейчас корабль морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" и корабль БО США HAMILTON остаются в море, продолжая совместные учения.

Визит иностранного корабля в порт Одесса запланирован на 10 мая.

Напомним, Вооруженные Силы Украины провели масштабные военные учения вдоль границы с временно оккупированной территорией Крыма на фоне стягивания российских войск к границам Украины.