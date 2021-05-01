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01 травня 2021, 15:26 238

В Одесі щеплення від коронавірусу зробили тисячі китайцям

01 травня 2021, 15:26 238
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Вони отримали першу дозу вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech
Вони отримали першу дозу вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech
Рixabay
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Близько тисячі громадян Китаю отримали в Одесі першу дозу вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech.

Про це повідомила регіональна координаторка кампанії вакцинації в Одеській області Оксана Денисенко у відповіді на запит "Радіо Свобода", пише RegioNews.

"Протягом цього тижня за рішенням оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації, на Одещині пройшла вакцинація громадян Китаю. Всього першою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech було провакциновано близько 1000 осіб", - зазначила вона.

За словами чиновниці, лише Міністерство охорони здоров’я може відповісти на запитання, чи дози для вакцинації громадян Китаю виділено з загальної партії, яку Україна купила для українців, чи для них надійшла якась окрема партія вакцин.

Нагадаємо, в Україні минулої доби ще майже 50 тис. людей щепилися від коронавірусу.

коронавірус Україна вакцина Одеса вакцинація

 
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