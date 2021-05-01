В Одесі щеплення від коронавірусу зробили тисячі китайцям

Вони отримали першу дозу вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech

Вони отримали першу дозу вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech

Рixabay

Близько тисячі громадян Китаю отримали в Одесі першу дозу вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech.

Про це повідомила регіональна координаторка кампанії вакцинації в Одеській області Оксана Денисенко у відповіді на запит "Радіо Свобода", пише RegioNews.

"Протягом цього тижня за рішенням оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації, на Одещині пройшла вакцинація громадян Китаю. Всього першою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech було провакциновано близько 1000 осіб", - зазначила вона.

За словами чиновниці, лише Міністерство охорони здоров’я може відповісти на запитання, чи дози для вакцинації громадян Китаю виділено з загальної партії, яку Україна купила для українців, чи для них надійшла якась окрема партія вакцин.

Нагадаємо, в Україні минулої доби ще майже 50 тис. людей щепилися від коронавірусу.