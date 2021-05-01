Вакцинація в Україні: ще майже 50 тис. людей щепилися від коронавірусу
Всього в Україні вакцинували вже 752 295 людей
Всього в Україні вакцинували вже 752 295 людей
В Україні 30 квітня щеплення від коронавірусу першою дозою зробили 49 985 людям, а другою - 130.
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
З початку кампанії з вакцинації в Україні вакцинували вже 752 295 людей. Другою дозою - 260.
Згідно з даними МОЗ, найменше людей 30 квітня вакцинували у західних областях. В Івано-Франківській області за день зробили 219 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- м. Київ – 671 випадок/ 6 911 щеплень;
- Вінницька область – 196 випадків/ 2 369 щеплень;
- Волинська область – 185 випадків/ 447 щеплень;
- Дніпропетровська область – 745 випадків/ 3 504 щеплення;
- Донецька область – 570 випадків/ 3 015 щеплень;
- Житомирська область – 218 випадків/ 1 287 щеплень;
- Закарпатська – 129 випадків/ 548 щеплень;
- Запорізька область – 405 випадків/ 1 612 щеплень;
- Івано-Франківська область – 131 випадок/ 219 щеплень;
- Київська область – 433 випадки/ 3 735 щеплень;
- Кіровоградська область – 173 випадки/ 1 434 щеплення;
- Луганська область – 157 випадків/ 531 щеплення;
- Львівська область – 448 випадків/ 1 273 щеплення;
- Миколаївська область – 245 випадків/ 2 176 щеплень;
- Одеська область – 454 випадки/ 1 660 щеплень;
- Полтавська область – 385 випадків/ 2 980 щеплень;
- Рівненська область – 291 випадок/ 1 158 щеплень;
- Сумська область – 188 випадків/ 1 912 щеплень;
- Тернопільська область – 200 випадків/ 1 013 щеплень;
- Харківська область – 730 випадків/ 4 938 щеплень;
- Херсонська область – 187 випадків/ 1 341 щеплення;
- Хмельницька область – 446 випадків/ 1 084 щеплення;
- Черкаська область – 537 випадків/ 2 807 щеплень;
- Чернівецька область – 98 випадків/ 620 щеплень;
- Чернігівська область – 327 випадків/ 1 411 щеплень.
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