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01 травня 2021, 13:03 7

Вакцинація в Україні: ще майже 50 тис. людей щепилися від коронавірусу

01 травня 2021, 13:03 7
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Всього в Україні вакцинували вже 752 295 людей
Всього в Україні вакцинували вже 752 295 людей
Фото з відкритих джерел
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В Україні 30 квітня щеплення від коронавірусу першою дозою зробили 49 985 людям, а другою - 130.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

З початку кампанії з вакцинації в Україні вакцинували вже 752 295 людей. Другою дозою - 260.

Згідно з даними МОЗ, найменше людей 30 квітня вакцинували у західних областях. В Івано-Франківській області за день зробили 219 щеплень.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

  • м. Київ – 671 випадок/ 6 911 щеплень;
  • Вінницька область – 196 випадків/ 2 369 щеплень;
  • Волинська область – 185 випадків/ 447 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 745 випадків/ 3 504 щеплення;
  • Донецька область – 570 випадків/ 3 015 щеплень;
  • Житомирська область – 218 випадків/ 1 287 щеплень;
  • Закарпатська – 129 випадків/ 548 щеплень;
  • Запорізька область – 405 випадків/ 1 612 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 131 випадок/ 219 щеплень;
  • Київська область – 433 випадки/ 3 735 щеплень;
  • Кіровоградська область – 173 випадки/ 1 434 щеплення;
  • Луганська область – 157 випадків/ 531 щеплення;
  • Львівська область – 448 випадків/ 1 273 щеплення;
  • Миколаївська область – 245 випадків/ 2 176 щеплень;
  • Одеська область – 454 випадки/ 1 660 щеплень;
  • Полтавська область – 385 випадків/ 2 980 щеплень;
  • Рівненська область – 291 випадок/ 1 158 щеплень;
  • Сумська область – 188 випадків/ 1 912 щеплень;
  • Тернопільська область – 200 випадків/ 1 013 щеплень;
  • Харківська область – 730 випадків/ 4 938 щеплень;
  • Херсонська область – 187 випадків/ 1 341 щеплення;
  • Хмельницька область – 446 випадків/ 1 084 щеплення;
  • Черкаська область – 537 випадків/ 2 807 щеплень;
  • Чернівецька область – 98 випадків/ 620 щеплень;
  • Чернігівська область – 327 випадків/ 1 411 щеплень.

8 549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 травня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Friday, April 30, 2021

Раніше повідомлялося, що в Україні починають роботу дві тисячі пунктів COVID-вакцинації.

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