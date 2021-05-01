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01 мая 2021, 15:26 237

В Одессе прививку от коронавируса сделали тысячи китайцам

01 мая 2021, 15:26 237
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Они получили первую дозу вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech
Они получили первую дозу вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech
Рixabay
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Около тысячи граждан Китая получили в Одессе первую дозу вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщила региональный координатор кампании вакцинации в Одесской области Оксана Денисенко в ответе на запрос "Радио Свобода", пишет RegioNews.

"В течение этой недели по решению оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины по реагированию на ситуацию по распространению инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации, в Одесской области прошла вакцинация граждан Китая. Всего первой дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech было провакциновано около 1000 человек", - отметила она.

По словам чиновницы, только Министерство Здравоохранения может ответить на вопрос, Были ли дозы для вакцинации граждан Китая выделены из общей партии, которую Украина купила для украинцев, или для них поступила какая-то отдельная партия вакцин.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки еще почти 50 тыс. человек привились от коронавируса.

коронавирус Украина вакцина Одесса вакцинация

 
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