08:59  30 квітня
В Україні ще понад 10 тисяч нових випадків COVID-19
14:59  30 квітня
У Франківську на ринку спалахнула пожежа - ДСНС
08:11  30 квітня
Бойовики продовжують обстріл позицій ООС: за добу зафіксовано 13 порушень
UA | RU
UA | RU
30 квітня 2021, 15:59 145

В центрі Одеси на чоловіка посеред вулиці впав карниз

30 квітня 2021, 15:59 145
Читайте также на русском языке
Він отримав забої тазових кісток і попереку
Він отримав забої тазових кісток і попереку
Читайте также
на русском языке

В середмісті Одеси ввечері 29 квітня через обвал карниза будинку постраждала людина.

Про це повідомили у прес-службі мерії міста, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Наголошується, що будинок реставрувався у 2008 році компанією "Інкор-груп", він обслуговується керуючою компанією "Штрих-код".

"Потерпілого доправили до лікарні. Після обстеження відправлено на амбулаторне лікування. Діагноз - забої тазових кісток і попереку", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, у Дніпрі жінка потрапила під колеса автокрана.

Україна Одеса мер аварія центр

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Дмитро Маринін про свою участь у виборах мера Харкова, адмінпротокол на Терехова і ЗАТ "Міськрада"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua