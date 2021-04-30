В центрі Одеси на чоловіка посеред вулиці впав карниз
Він отримав забої тазових кісток і попереку
Він отримав забої тазових кісток і попереку
В середмісті Одеси ввечері 29 квітня через обвал карниза будинку постраждала людина.
Про це повідомили у прес-службі мерії міста, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.
Наголошується, що будинок реставрувався у 2008 році компанією "Інкор-груп", він обслуговується керуючою компанією "Штрих-код".
"Потерпілого доправили до лікарні. Після обстеження відправлено на амбулаторне лікування. Діагноз - забої тазових кісток і попереку", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, у Дніпрі жінка потрапила під колеса автокрана.
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