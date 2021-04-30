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30 апреля 2021, 15:59 150

В центре Одессы на мужчину посреди улицы упал карниз

30 апреля 2021, 15:59 150
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Он получил ушибы тазовых костей и поясницы
Он получил ушибы тазовых костей и поясницы
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В центре Одессы вечером 29 апреля из-за обвала карниза дома пострадал человек.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что дом реставрировался в 2008 году компанией "Инкор-групп", он обслуживается управляющей компанией "Штрих-код".

"Пострадавшего доставили в больницу. После обследования отправлено на амбулаторное лечение. Диагноз - ушибы тазовых костей и поясницы", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Днепре женщина попала под колеса автокрана.

Украина Одесса мэр авария центр

 
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