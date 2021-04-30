В центре Одессы на мужчину посреди улицы упал карниз
Он получил ушибы тазовых костей и поясницы
Он получил ушибы тазовых костей и поясницы
В центре Одессы вечером 29 апреля из-за обвала карниза дома пострадал человек.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что дом реставрировался в 2008 году компанией "Инкор-групп", он обслуживается управляющей компанией "Штрих-код".
"Пострадавшего доставили в больницу. После обследования отправлено на амбулаторное лечение. Диагноз - ушибы тазовых костей и поясницы", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Днепре женщина попала под колеса автокрана.
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