У центрі Одеси горів житловий будинок: мешканців евакуювали

Під час гасіння пожежі врятували 33-річну жінку та її 8-річну доньку

Під час гасіння пожежі врятували 33-річну жінку та її 8-річну доньку

Фото: ДСНС

У ніч на 29 квітня в центрі Одеси по вулиці Рішельєвській сталася пожежа в житловому будинку: мешканців евакуювали, постраждалих немає.

Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС. Так, повідомлення про пожежу надійшло о 03:00 години ночі на лінію Служби порятунку "101": було повідомлено про загоряння у квартирі житлового будинку за адресою вул.Рішельєвська, 56. Пожежа розгорілася в коридорі на 2 поверсі будинку. Під час гасіння пожежі по висувній драбині з квартири 4, 3-го поверху, врятували господиню 33 та її доньку 8 років, з решти квартир під'їзду евакуйовано 10 осіб - вони вийшли самі", - йдеться у повідомленні. Постраждалих немає. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленою особою, збиток - встановлюється. Нагадаємо, в Черкасах через пожежу в п'ятиповерхівці евакуювали жителів.

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