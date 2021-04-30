Пожар в санатории Одессы: тяжелые ожоги получил мужчина с инвалидностью

Причина пожара - перегрузка электрического удлинителя

Причина пожара - перегрузка электрического удлинителя

Фото: ГСЧС

В Одессе в 15-ти этажном корпусе клинического санатория им. Пирогова произошел пожар. По прибытию на место события спасатели эвакуированы 9 человек со второго этажа санатория.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Так, 30 апреля в 00:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение о задымлении в 15-ти этажном корпусе клинического санатория им. Пирогова по адресу: г. Одесса, ул. Лиманная, 170.

По прибытию на место вызова пожарно-спасательных подразделений установлено возгорание матраса в комнате на втором этаже на площади 2м2. Пожар был ликвидирован персоналом санатория до прибытия спасателей с помощью 4-х огнетушителей ОП-5.

Во время пожара получил ожоги верхних конечностей, туловища и головы находящийся на лечении гражданин 1973 г. р. инвалид с ограниченными возможностями движения, который в тяжелом состоянии бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в 10 городскую клиническую больницу", - сообщили спасатели.

От ГСЧС привлекались 14 единиц техники и 42 человек личного состава.

Напомним, в ночь на 29 апреля в центре Одессы по улице Ришельевской произошел пожар в жилом доме: жителей эвакуировали, пострадавших нет.