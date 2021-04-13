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13 квітня 2021, 14:49 133

На Одещині зарізали подружжя

13 квітня 2021, 14:49 133
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Тіла чоловіка і жінки виявила сусідка
Тіла чоловіка і жінки виявила сусідка
Фото з відкритих джерел
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13 квітня в місті Подільську Одеської області в приватному будинку виявлено вбитими подружжя.

Як пише RegioNews з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області, тіла 45-річної жінки та 57-річного чоловіка виявила їхня сусідка і повідомила про трагедію поліцію.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального управління поліції. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Обставини події і підозрювані встановлюються.

Водночас у соціальних мережах з'явилася інформація про те, чоловік і дружина, які проживали на вулиці Комсомольській, померли від ножових поранень. Нібито напередодні разом з ними вживав спиртні напої колишній співмешканець потерпілої, який, за попередніми даними, підозрюється в причетності до вбивства.

Нагадаємо, у Києві біля метро помер продавець кіоску.

Україна убивство поліція смерті Одеська область

 
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