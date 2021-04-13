В Одесской области зарезали супругов

Тела мужчины и женщины обнаружила соседка

Тела мужчины и женщины обнаружила соседка

Фото из открытых источников

Как пишет RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области, тела 45-летней женщины и 57-летнего мужчины обнаружила их соседка и сообщила о трагедии в полицию.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства произошедшего и подозреваемые устанавливаются.

В то же время в социальных сетях появилась информация о том, муж и жена, которые проживали на улице Комсомольской, скончались от ножевых ранений. Якобы накануне вместе с ними употреблял спиртные напитки бывший сожитель потерпевшей, который, по предварительным данным, подозревается в причастности к убийству.

Напомним, в Киеве возле метро умер продавец киоска.