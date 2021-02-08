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08 лютого 2021, 10:46 48

Одеську будівельну компанію викрили у несплаті мільйонних податків

08 лютого 2021, 10:46 48
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До держбюджету не потрапило понад 7 мільйонів гривень
До держбюджету не потрапило понад 7 мільйонів гривень
Фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила одну з одеських будівельних компаній на масштабному ухиленні від сплати податків. Менеджмент фірми розробив протиправну схему продажу нерухомості.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що компанія декларує про початок робіт з травня 2017 року і є замовником будівництва житлового комплексу. Керівництво фірми не зареєструвало структуру, згідно із законодавством, платником податку на додану вартість.

Натомість власники бізнесу, уникаючи оподаткування, продавали квартири, паркувальні місця, площі для комерційних структур. Кошти від клієнтів вони переводили на рахунки компанії без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності", - йдеться у повідомленні.

За попередніми висновками експертів, через оборудку з податками державний бюджет не дорахувався понад 7 мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України правоохоронці провели обшук в офісі будівельної компанії. Під час слідчих дій вилучено документацію, чорнові та робочі записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Нагадаємо, на Київщині СБУ затримала міжнародне угруповання фальшивомонетників.

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