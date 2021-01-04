ДФС викрила одеських підприємців на несплаті 11 мільйонів податків

Керівництво компанії вирішило не показувати у бухгалтерському обліку повний обсяг продукції

Керівництво компанії вирішило не показувати у бухгалтерському обліку повний обсяг продукції

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Співробітники Державної фіскальної служби викрили одеських підприємців на побудові схеми з несплати податків у розмірі понад 11 мільйонів гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДФС.

Так, співробітниками податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області викрито підприємство по виробництву проводів і кабелів, службові особи якого, протягом року, умисно порушували податкове законодавство.

Керівництво, шляхом не повного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності фактичних обсягів виготовленої та реалізованої продукції ухилилось від сплати ПДВ в розмірі понад 11 млн грн", - зазначають у ДФС.

В результаті проведених санкціонованих обшуків, офісних, виробничих та складських приміщень, було виявлено, вилучено та передано на відповідальне зберігання: первинні бухгалтерські документи щодо постачання товарів, чорнові записи, техніка та обладнання для виготовлення кабельної продукції, кабель та комплектуючі, орієнтовна вартість яких складає близько 40 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фіскали викрили мільярдну схему ухилення від податків під час імпорту авто.