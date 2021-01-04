ГФС разоблачила одесских предпринимателей на неуплате 11 миллионов налогов
Сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили одесских предпринимателей на построении схемы по неуплате налогов в размере более 11 миллионов гривен.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Так, сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области разоблачили предприятие по производству проводов и кабелей, служебные лица которого, в течение года, умышленно нарушали налоговое законодательство.
Руководство, путем не полного отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности фактических объемов произведенной и реализованной продукции уклонилось от уплаты НДС в размере более 11 млн грн", - отмечают в ГФС.
В результате проведенных санкционированных обысков офисных, производственных и складских помещений, было обнаружено, изъято и передано на ответственное хранение: первичные бухгалтерские документы о поставке товаров, черновые записи, техника и оборудования для изготовления кабельной продукции, кабель и комплектующие, ориентировочная стоимость которых составляет около 40 млн грн.
Напомним, ранее сообщалось, что фискалы разоблачили миллиардную схему уклонения от налогов при импорте авто.