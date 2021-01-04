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04 января 2021, 14:11 241

ГФС разоблачила одесских предпринимателей на неуплате 11 миллионов налогов

04 января 2021, 14:11 241
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Руководство компании решило не показывать в бухгалтерском учете полный объем продукции
Фото: Facebook
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Сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили одесских предпринимателей на построении схемы по неуплате налогов в размере более 11 миллионов гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Так, сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области разоблачили предприятие по производству проводов и кабелей, служебные лица которого, в течение года, умышленно нарушали налоговое законодательство.

Руководство, путем не полного отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности фактических объемов произведенной и реализованной продукции уклонилось от уплаты НДС в размере более 11 млн грн", - отмечают в ГФС.

В результате проведенных санкционированных обысков офисных, производственных и складских помещений, было обнаружено, изъято и передано на ответственное хранение: первичные бухгалтерские документы о поставке товаров, черновые записи, техника и оборудования для изготовления кабельной продукции, кабель и комплектующие, ориентировочная стоимость которых составляет около 40 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что фискалы разоблачили миллиардную схему уклонения от налогов при импорте авто.

налоги ГФС правоохранители Уголовная ответственность бюджет
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