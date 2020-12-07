В Затоке неизвестные подожгли базу отдыха - ГСЧС
Горели четыре деревянных домика для отдыха, жертв нет
Горели четыре деревянных домика для отдыха, жертв нет
В Затоке Одесской области утром 7 декабря в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории базы отдыха "Черноморские зори" по ул. Приморская, 39.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По прибытию на место вызова спасатели установили возгорания 4-х одноэтажных деревянных домов для отдыха. В 06:25 пожарные пожар локализовали и в 07:10 ликвидировали на площади 500 м.кв.", - сообщили спасатели.
Так, вследствие пожара уничтожено 4 и не допущено распространение огня на 20 рядом расположенных домов. Погибших и пострадавших нет.
Предварительная причина возгорания - поджог. Ущерб - устанавливается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове горел торговый центр "Барабашово" - пострадавших нет.
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