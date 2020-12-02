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02 декабря 2020, 15:41 456

В Одесском горсовете избрали секретаря и заместителей мэра

02 декабря 2020, 15:41 456
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Кроме того, горсовет утвердил составы постоянных комиссий
Кроме того, горсовет утвердил составы постоянных комиссий
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 2 декабря, в ходе внеочередной сессии выбрали секретаря Одесского горсовета, им стал ректор Одесского национального университета им. Мечникова Игорь Коваль, избранный в горсовет от "Слуги народа".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видео с заседания горсовета.

Известно, что кандидатуру Игоря Коваля предложил мэр Одессы Геннадий Труханов.

За него проголосовали 39 депутатов из 60. Полностью отказались голосовать депутаты фракции ОПЗЖ.

Первым заместителем Геннадия Труханова выбрали депутата от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Михаила Кучука. За избрание Кучука проголосовали 35 депутатов, против - 12 депутатов. В прошлом, он уже занимал эту должность в 1994-1998, 2005-2010 годах. Тогда он был заместителем мэра Одессы Эдуарда Гурвица.

Также был избран второй заместитель мэра Дмитрий Жеман. За избрание Жемана проголосовали 42 депутата, против - семеро.

Ранее он возглавлял департамент городского хозяйства Одессы и был исполняющим обязанности заместителя городского головы.

Кроме того, горсовет утвердил составы постоянных комиссий. Списки пока не опубликованы.

Ранее сообщалось, что первая сессия Одесского областного совета VII созыва состоится 4 декабря.

Одесса заместитель мэр горсовет секретарь депутаты
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