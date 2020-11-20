Вимагав неіснуючий борг: в Одесі поліція затримала "рекетира"

Зловмисник вимагав з підприємця 12 тисяч доларів США

Зловмисник вимагав з підприємця 12 тисяч доларів США

Фото: Нацполіція

За фактом вимагання грошей в Одесі затримали 43-річного громадянина Російської Федерації, якого підозрюють у вимаганні грошей з місцевого підприємця.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Нацполіції.

Так, до управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції звернувся місцевий підприємець по допомогу. Невідомий вимагав від нього повернення неіснуючого боргу. Допоки погрози були лише на словах, підприємець не звертав на них уваги. Однак, коли справа дійшла до рукоприкладства та погроз щодо спалення автомобіля, прийшов до правоохоронців.

Зазначається, що за фактом вимагання слідчі Малиновського відділу поліції у м. Одесі відкрили кримінальне провадження. Поліцейські провели комплекс заходів та встановили особу вимагача - ним виявився 43-річний громадянин Російської Федерації, який свого часу був учасником одного із впливових етнічних злочинних організацій. Угруповання "спеціалізувалася" на зухвалих викраденнях громадян з метою викупу.

Учора, 19 листопада, слідчі, оперативники, працівники Одеської місцевої прокуратури № 2 за силової підтримки спецпризначенців ТОР затримали зловмисника під час отримання частини "боргу" - 3 000 доларів США. Раніше було задокументовано отримання ним ще 5 700 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Одеському торгівельному порту заблокували масштабну контрабанду цигарок на 20 млн гривень.