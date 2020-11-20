Требовал несуществующий долг: в Одессе полиция задержала "рэкетира"

Злоумышленник требовал с предпринимателя 12 тысяч долларов США

Злоумышленник требовал с предпринимателя 12 тысяч долларов США

Фото: Нацполиция

По факту вымогательства денег в Одессе задержали 43-летнего гражданина Российской Федерации, которого подозревают в вымогательстве денег у местного предпринимателя.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Нацполиции.

Так, в управление стратегических расследований в Одесской области Нацполиции обратился местный предприниматель за помощью. Неизвестный требовал от него возврата несуществующего долга. Пока угрозы были только на словах, предприниматель не обращал на них внимания. Однако, когда дело дошло до рукоприкладства и угроз по сожжению автомобиля, пришел в милицию.

Отмечается, что по факту вымогательства следователи Малиновского отдела полиции в г. Одессе открыли уголовное производство. Полицейские провели комплекс мероприятий и установили личность вымогателя - им оказался 43-летний гражданин Российской Федерации, который в свое время был участником одной из влиятельных этнических преступных организаций. Группировка "специализировалась" на дерзких похищениях граждан с целью выкупа.

Вчера, 19 ноября, следователи, оперативники, работники Одесской местной прокуратуры № 2 при силовой поддержке спецназовцев ТОР задержали злоумышленника во время получения части "долга" - 3000 долларов США. Ранее было задокументировано получение им еще 5700 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесском торговом порту заблокировали масштабную контрабанду сигарет на 20 млн гривен.