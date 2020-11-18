В одесском порту в бананах нашли очередную партию кокаина

Правоохранители обнаружили 20 килограммовых брикетов с наркотиком

Правоохранители обнаружили 20 килограммовых брикетов с наркотиком

Фото: СБУ

В Одессе Служба безопасности Украины предупредила контрабанду партии кокаина из Южной Америки. Стоимость изъятых наркотиков составляет почти 4 миллиона долларов по теневым расценкам.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что наркодилеры планируют ввезти кокаин на корабле, который прибыл к Морскому торговому порту "Южный", и наркотик скрытый среди груза из бананов.

Во время углубленного таможенного осмотра контейнера правоохранители обнаружили 20 килограммовых брикетов с кокаином", - говорится в сообщении.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе. Проверяется возможная причастность к контрабанде кокаина работников контролирующих органов.

Ранее сообщалось, что в Одессе Служба безопасности Украины предупредила контрабанду крупной партии кокаина из Южной Америки. Стоимость изъятых наркотиков составляет почти $10 млн по теневым расценкам.