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18 ноября 2020, 11:24 8

В одесском порту в бананах нашли очередную партию кокаина

18 ноября 2020, 11:24 8
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Правоохранители обнаружили 20 килограммовых брикетов с наркотиком
Правоохранители обнаружили 20 килограммовых брикетов с наркотиком
Фото: СБУ
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В Одессе Служба безопасности Украины предупредила контрабанду партии кокаина из Южной Америки. Стоимость изъятых наркотиков составляет почти 4 миллиона долларов по теневым расценкам.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что наркодилеры планируют ввезти кокаин на корабле, который прибыл к Морскому торговому порту "Южный", и наркотик скрытый среди груза из бананов.

Во время углубленного таможенного осмотра контейнера правоохранители обнаружили 20 килограммовых брикетов с кокаином", - говорится в сообщении.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе. Проверяется возможная причастность к контрабанде кокаина работников контролирующих органов.

Ранее сообщалось, что в Одессе Служба безопасности Украины предупредила контрабанду крупной партии кокаина из Южной Америки. Стоимость изъятых наркотиков составляет почти $10 млн по теневым расценкам.

СБУ наркотики корабли контрабанда правоохранители
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