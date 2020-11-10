В Одеську облраду пройшло сім партій - ТВК

Найбільше голосів - у ОПЗЖ і "Слуг народу"

Найбільше голосів - у ОПЗЖ і "Слуг народу"

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 10 листопада, обласна територіальна виборча комісія нарешті підвела підсумки виборів до Одеської обласної ради.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Думская".

Відомо, що підсумковий протокол ТВК оголосила сьогодні рано вранці. П'ятивідсотковий бар'єр подолали сім партій.

У виборах взяли участь 618855 виборців з 1723193, або 35,91%. Крім того, 51881 бюлетень був визнаний недійсним.

Так, найбільше голосів - 151991, або 26,81% - набрала "Опозиційна платформа - за життя".

На другому місці - президентська "Слуга народу". Її підтримали 99479 виборців, або 17,55%.

Третьою стала партія мера Одеси "Довіряй справам" - 66875 голосів, або 11,8%.

Четвертою фінішувала "Європейська Солідарність" - 58804, або 10,37%.

Також в раду пройшли партія "За майбутнє" (56749, або 10,01%), "Батьківщина" (38753, або 6,84%) і Партія Шарія (28886, або 5,09%).

Як раніше повідомлялося, якийсь загадковий вірус нібито знищив практично оформлений протокол з підсумками виборів депутатів облради.