09:44  10 ноября
В Украине почти 11 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
09:06  10 ноября
Полиция открыла дело об исчезновении Кернеса, а потом передумала
08:11  10 ноября
Сутки на Донбассе: боевики дважды нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2020, 11:34 339

В Одесский облсовет прошло семь партий - ТИК

10 ноября 2020, 11:34 339
Читайте також українською мовою
Больше всего голосов - у ОПЗЖ и "Слуг народа"
Больше всего голосов - у ОПЗЖ и "Слуг народа"
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 10 ноября, областная территориальная избирательная комиссия наконец-то подвела итоги выборов в Одесский областной совет.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Думская".

Известно, что итоговый протокол ТИК огласила сегодня рано утром. Пятипроцентный барьер преодолели семь партий.

В выборах приняли участие 618855 избирателей из 1723193, или 35,91%. Кроме того, 51881 бюллетень был признан недействительным.

Так, больше всего голосов - 151991, или 26,81% - набрала "Оппозиционная платформа - за жизнь".

На втором месте - президентская "Слуга народа". Ее поддержали 99479 избирателей, или 17,55%.

Третьей стала партия мэра Одессы "Доверяй делам" - 66875 голосов, или 11,8%.

Четвертой финишировала "Европейская Солидарность" - 58804, или 10,37%.

Также в совет прошли партия "За майбутне" (56749, или 10,01%), "Батькивщина" (38753, или 6,84%) и Партия Шария (28886, или 5,09%).

Как ранее сообщалось, некий загадочный вирус якобы уничтожил практически оформленный протокол с итогами выборов депутатов облсовета.

выборы Одесса голосование депутаты ТИК
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Второй тур в Днепре: грязная мэрская гонка и предполагаемая коалиция
Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой
Все публикации »
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Все блоги »