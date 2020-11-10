В Одесский облсовет прошло семь партий - ТИК

Больше всего голосов - у ОПЗЖ и "Слуг народа"

Больше всего голосов - у ОПЗЖ и "Слуг народа"

Фото: из открытых источников

Сегодня, 10 ноября, областная территориальная избирательная комиссия наконец-то подвела итоги выборов в Одесский областной совет.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Думская".

Известно, что итоговый протокол ТИК огласила сегодня рано утром. Пятипроцентный барьер преодолели семь партий.

В выборах приняли участие 618855 избирателей из 1723193, или 35,91%. Кроме того, 51881 бюллетень был признан недействительным.

Так, больше всего голосов - 151991, или 26,81% - набрала "Оппозиционная платформа - за жизнь".

На втором месте - президентская "Слуга народа". Ее поддержали 99479 избирателей, или 17,55%.

Третьей стала партия мэра Одессы "Доверяй делам" - 66875 голосов, или 11,8%.

Четвертой финишировала "Европейская Солидарность" - 58804, или 10,37%.

Также в совет прошли партия "За майбутне" (56749, или 10,01%), "Батькивщина" (38753, или 6,84%) и Партия Шария (28886, или 5,09%).

Как ранее сообщалось, некий загадочный вирус якобы уничтожил практически оформленный протокол с итогами выборов депутатов облсовета.