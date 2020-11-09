На Одесщине ТИК не объявила результаты выборов: вирус уничтожил протокол

Протокол планируют переделать на другом компьютере

Протокол планируют переделать на другом компьютере

Фото: из открытых источников

Одесская областная территориальная избирательная комиссия не смогла объявить результаты голосования на выборах депутатов областного совета, поскольку в компьютер, где хранился протокол голосования, попал неизвестный вирус.

Об этом сообщает "Суспильне", передает RegioNews.

В комиссии обещали объявили результаты и новый состав Одесского областного совета примерно в 19:00 8 ноября. Впрочем в 18:46 члены ТИК сообщили, что протокол придется переделать: в компьютер будто попал вирус, который уничтожил документ”, - говорится в сообщении.

Теперь протокол придется переделать. По словам представителей Одесской областной ТИК, из-за вируса компьютер вроде бы выдает ошибку, из-за чего невозможно окончательно подсчитать результаты голосования.

Все члены комиссии единогласно поддержали предложение перенести заседание на утро 9 ноября. Протокол планируют переработать на другом компьютере

Напомним, повторные выборы городского главы Одессы назначены на 15 ноября.