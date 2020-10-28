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28 октября 2020, 10:59 2

В Одессе на "Седьмом километре" произошли столкновения между оперативниками СБУ и турецкой общиной

28 октября 2020, 10:59 2
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Предприниматель, у которого конфисковали ткани, собирался себя поджечь
Предприниматель, у которого конфисковали ткани, собирался себя поджечь
Фото: Думская
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В Одессе представители турецкой общины заблокировали выезд оперативникам СБУ, которые хотели забрать с рынка "Седьмой километр" товар, что принадлежит их соотечественнику.

Об этом сообщает "Думская", передает RegioNews.

Предприниматель, у которого хотели забрать ткани, собирался совершить акт самосожжения - облился бензином. К счастью, его удержали. Подъехавшие члены общины были настроены агрессивно и бросались на спецназовцев", - говорится в сообщении.

После попытки самосожжения мужчине стало плохо. Предпринимателя увезла "скорая".

По данным издания, правоохранители производили выемку товаров в рамках уголовного производства, открытого по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Они действовали на основании постановления Шевченковского районного суда Киева.

"Альфа" все же прорвала оцепление и вывезла товар. При этом пострадало несколько человек. Троих задержали", - сообщает издание.

Напомним, в Одессе на выборах городского головы действующему мэру Геннадию Труханову удалось набрать лишь 34,4% голосов избирателей.

Одесса СБУ конфликт товары рынок
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