В Одессе на "Седьмом километре" произошли столкновения между оперативниками СБУ и турецкой общиной
В Одессе представители турецкой общины заблокировали выезд оперативникам СБУ, которые хотели забрать с рынка "Седьмой километр" товар, что принадлежит их соотечественнику.
Об этом сообщает "Думская", передает RegioNews.
Предприниматель, у которого хотели забрать ткани, собирался совершить акт самосожжения - облился бензином. К счастью, его удержали. Подъехавшие члены общины были настроены агрессивно и бросались на спецназовцев", - говорится в сообщении.
После попытки самосожжения мужчине стало плохо. Предпринимателя увезла "скорая".
По данным издания, правоохранители производили выемку товаров в рамках уголовного производства, открытого по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Они действовали на основании постановления Шевченковского районного суда Киева.
"Альфа" все же прорвала оцепление и вывезла товар. При этом пострадало несколько человек. Троих задержали", - сообщает издание.
Напомним, в Одессе на выборах городского головы действующему мэру Геннадию Труханову удалось набрать лишь 34,4% голосов избирателей.