В Одесі блокували канал контрабанди: везли понад 2 млн пачок цигарок з Білорусі

Орієнтовна вартість вилученого товару становить 80 млн гривень

Орієнтовна вартість вилученого товару становить 80 млн гривень

Фото: gp.gov.ua

Правоохоронцями припинено схему незаконного переміщення тютюнових виробів через митну територію України. Розпочато досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Цигарки транспортувалися з Республіки Білорусь на адресу неіснуючих підприємств Великобританії та Македонії, з метою подальшої незаконної реалізації у країнах Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.

На території митного порту у м. Одеса проведено санкціоновані слідчим суддею обшуки, під час яких виявлено та вилучено з незаконного обігу 4567 ящиків – 2 283 500 пачок цигарок, упаковки яких не відповідають чинному українському та міжнародному законодавству. Орієнтовна вартість вилученого складає 80 млн грн.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучені тютюнові вироби.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною затримали псевдодипломата з бусом контрабандних цигарок.