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07 октября 2020, 11:32 4

В Одессе блокировали канал контрабанды: везли более 2 млн пачек сигарет из Беларуси

07 октября 2020, 11:32 4
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Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет 80 млн гривен
Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет 80 млн гривен
Фото: gp.gov.ua
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Правоохранителями прекращена схема незаконного перемещения из Беларуси табачных изделий через таможенную территорию Украины. Начато досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сигареты транспортировались из Республики Беларусь в адрес несуществующих предприятий Великобритании и Македонии с целью дальнейшей незаконной реализации в странах Европейского Союза", - говорится в сообщении.

На территории таможенного порта в г. Одессы проведены санкционированные следственным судьей обыски, в ходе которых выявлено и изъято из незаконного оборота 4567 ящиков - 2 283 500 пачек сигарет, упаковки которых не соответствуют действующему украинскому и международному законодательству. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 80 млн грн.

Решается вопрос о наложении ареста на удаленные табачные изделия.

Напомним, на границе с Венгрией задержали псевдодипломата с бусом контрабандных сигарет.

Офис генпрокурора порт контрабанда правоохранители сигареты
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