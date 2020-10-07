В Одессе блокировали канал контрабанды: везли более 2 млн пачек сигарет из Беларуси

Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет 80 млн гривен

Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет 80 млн гривен

Фото: gp.gov.ua

Правоохранителями прекращена схема незаконного перемещения из Беларуси табачных изделий через таможенную территорию Украины. Начато досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сигареты транспортировались из Республики Беларусь в адрес несуществующих предприятий Великобритании и Македонии с целью дальнейшей незаконной реализации в странах Европейского Союза", - говорится в сообщении.

На территории таможенного порта в г. Одессы проведены санкционированные следственным судьей обыски, в ходе которых выявлено и изъято из незаконного оборота 4567 ящиков - 2 283 500 пачек сигарет, упаковки которых не соответствуют действующему украинскому и международному законодательству. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 80 млн грн.

Решается вопрос о наложении ареста на удаленные табачные изделия.

Напомним, на границе с Венгрией задержали псевдодипломата с бусом контрабандных сигарет.