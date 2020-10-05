Погорів на хабарі: на Буковині затримали прикордонника за "кришування" контрабанди

Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

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В Чернівецькій області затримали прикордонника під час отримання хабара у сумі 1500 євро за сприяння у переміщенні 30 коробів тютюну.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що інспектор вимагав у громадян грошові кошти за сприяння у незаконному переміщенні через державний кордон України тютюнових виробів до Республіки Румунія.

Зокрема, прикордонник встановив "таксу" в розмірі 50 євро за 1 короб товару. Слідчими задокументовано попереднє одержання прикордонником 500 євро за безперешкодне переміщення 10 ящиків тютюну", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють у ДБР, наразі триває перевірка причетності інших посадових осіб Чернівецького прикордонного загону ДПС України до вказаного злочину. Прикордоннику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що Нацполіція затримала мешканця Кіровоградщини, який пропонував правоохоронцям 56 тисяч хабаря.