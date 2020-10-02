На Центральному вокзалі Києва сталася стрілянина, поранено жінку

Наразі усі учасники конфлікту встановленні

Наразі усі учасники конфлікту встановленні

Фото з відкритих джерел

На Центральному залізничному вокзалі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої одна жінка отримала незначне поранення.

Про це інформує RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні близько 11-ї години до київської поліції надійшла інформація про начебто стрілянину на площі Вокзальній", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група та представники інших профільних служб поліції

Попередньо встановлено, що біля одного з кіосків знаходилася група у складі трьох осіб, і між жінкою та чоловіком виник словесний конфлікт, у ході якого останній здійснив постріл у бік знайомої з пневматичного пістолета.

За інформацією поліції, потерпіла отримала незначне ушкодження нижньої кінцівки, при цьому від допомоги лікарів відмовилася. Уточнюється, що більше ніхто не постраждав.

Наразі усі учасники конфлікту встановленні та доставлені до відділу поліції для з’ясування усіх обставин інциденту. Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у відділі поліції на станціях залізничного транспорту столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація події.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові невідомі підстрелили жінку і викрали її авто.