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09 вересня 2020, 08:46 2

Підйом танкера Delfi відклали ще на кілька днів - винна негода

09 вересня 2020, 08:46 2
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Фото: УНІАН
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У зв'язку зі штормовим попередженням про посилення північного вітру припинена операція з підйому танкера Delfi. Очікується, що роботи відновлять через кілька днів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Думську".

Призупинення пов'язане з тим, що для складних суднопідіймальних та буксирувальних робіт потрібно спокійна штильна погода. За прогнозом, пориви вітру будуть досягати 14 метрів в секунду, що небезпечно для операції. Буде шторм.

Тим не менш, у вівторок танкер продовжили полегшувати - прибирали обладнання з палуби. Робітники з "газорезами" видаляли труби, сходи та інші агрегати. Як тільки погода дозволить, підйом танкера продовжать.

За задумом інженерів, спочатку з лівого борту відкачають воду, а з правого борту жорстко закріплять ліхтер (несамоходную баржу ДП), який буде грати роль понтона. Плавкран "Атлас-4" також буде виступати понтоном, його закріплять з лівого борту. Після відкачування води танкер спливе і всю конструкцію, що складається з трьох одиниць (ДП, "Атлас-4" і "Делфі") буксири потягнуть в порт Чорноморська.

Нагадаємо, це вже не перший зрив операції підняття танкера, так, за анонсований на 6 вересня "фінальний етап" підняття, судно підняти не вдалося.

Delfi Танкер Одеса море шторм
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