Подъем танкера Delfi отложили еще на несколько дней - виновата непогода

В Одессе обещают шторм

В Одессе обещают шторм

Фото: УНИАН

В связи со штормовым предупреждением об усилении северного ветра приостановлена операция по подъему танкера Delfi. Ожидается, что работы возобновят через несколько дней.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Думскую".

Приостановка связана с тем, что для сложных судоподъемных и буксировочных работ требуется спокойная штилевая погода. По прогнозу же, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, что небезопасно для операции. Будет шторм.

Тем не менее, во вторник танкер продолжили облегчать - убирали оборудование с палубы. Рабочие с "газорезами" удаляли трубы, лестницы и другие агрегаты. Как только погода позволит, подъем танкера продолжат.

По замыслу инженеров, сначала из левого борта откачают воду, а с правого борта жестко закрепят лихтер (несамоходную баржу ДП), который будет играть роль понтона. Плавкран "Атлас-4" также будет выступать понтоном, его закрепят с левого борта. После откачки воды танкер всплывет и всю конструкцию, состоящую из трех единиц (ДП, "Атлас-4" и "Делфи") буксиры потянут в порт Черноморска.

Напомним, это уже не первый срыв операции по поднятию танкера, так, за анонсированный на 6 сентября "финальный этап" поднятия, судно поднять не удалось.