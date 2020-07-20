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20 июля 2020, 12:34 6

В Одесской области трое хулиганов избили полицейского до потери сознания

20 июля 2020, 12:34 6
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Фото: из открытых источников
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В Измаиле Одесской области трое местных жителей избили полицейского до потери сознания.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции, передает RegioNews.

Правонарушители, увидев в центре потерпевшего и узнав в нем местного патрульного, набросились на полицейского с бранью и кулаками и били по голове, пока тот не упал без сознания", - говорится в сообщении.

Задержанным объявили подозрение в насилии в отношении правоохранителя по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Им грозит ограничение свободы на срок до 5 лет. Фигурантам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области второй раз за месяц взорвали и ограбили банкомат.

Одесса преступление полиция правоохранители Нацполиция
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