В Одесской области трое хулиганов избили полицейского до потери сознания

Злоумышленников задержали, ими оказались молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет

Злоумышленников задержали, ими оказались молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет

Фото: из открытых источников

В Измаиле Одесской области трое местных жителей избили полицейского до потери сознания.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции, передает RegioNews. Правонарушители, увидев в центре потерпевшего и узнав в нем местного патрульного, набросились на полицейского с бранью и кулаками и били по голове, пока тот не упал без сознания", - говорится в сообщении. Задержанным объявили подозрение в насилии в отношении правоохранителя по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Им грозит ограничение свободы на срок до 5 лет. Фигурантам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Ранее сообщалось, что в Винницкой области второй раз за месяц взорвали и ограбили банкомат.

.