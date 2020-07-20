В Одесской области трое хулиганов избили полицейского до потери сознания
Злоумышленников задержали, ими оказались молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет
Злоумышленников задержали, ими оказались молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет
В Измаиле Одесской области трое местных жителей избили полицейского до потери сознания.
Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции, передает RegioNews.
Правонарушители, увидев в центре потерпевшего и узнав в нем местного патрульного, набросились на полицейского с бранью и кулаками и били по голове, пока тот не упал без сознания", - говорится в сообщении.
Задержанным объявили подозрение в насилии в отношении правоохранителя по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Им грозит ограничение свободы на срок до 5 лет. Фигурантам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области второй раз за месяц взорвали и ограбили банкомат.
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