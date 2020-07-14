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14 июля 2020, 08:47 5

В Одессе усилили карантин

14 июля 2020, 08:47 5
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Запретили работу ночных клубов после 23:00
Запретили работу ночных клубов после 23:00
Фото: pixabay.com
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Одесская городская комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение ужесточить карантинные меры. Такое решение было принято для борьбы с распространением COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба одесской мэрии.

Новые ограничения касаются работы учреждений культуры, ночных клубов и ресторанов.

Так, с 23:00 до 07:00 в городе будет запрещена работа ночных клубов и заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев и т.д.).

При этом новые запреты не распространяются на кинотеатры и те заведения общепита, которые работают на вынос или же занимаются адресной доставкой пищи.

Отмечается, что также будет усилен контроль над соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и на побережье города.

Напомним, ранее ослабили карантин на Львовщине - разрешили работу детсадов, музеев и библиотек.

коронавирус Одесса карантин культура ресторан
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