В Одессе усилили карантин

Запретили работу ночных клубов после 23:00

Запретили работу ночных клубов после 23:00

Фото: pixabay.com

Одесская городская комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение ужесточить карантинные меры. Такое решение было принято для борьбы с распространением COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба одесской мэрии.

Новые ограничения касаются работы учреждений культуры, ночных клубов и ресторанов.

Так, с 23:00 до 07:00 в городе будет запрещена работа ночных клубов и заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев и т.д.).

При этом новые запреты не распространяются на кинотеатры и те заведения общепита, которые работают на вынос или же занимаются адресной доставкой пищи.

Отмечается, что также будет усилен контроль над соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и на побережье города.

Напомним, ранее ослабили карантин на Львовщине - разрешили работу детсадов, музеев и библиотек.