В Одесі порахували збитки від аварії нафтового танкера "Делфі"

Держекоінспекція нарахувала збитків на 410 тисяч гривень

Держекоінспекція нарахувала збитків на 410 тисяч гривень

Фото: Думська

Як передає RegioNews, про це йдеться у відповіді відомства на запит hromadske.

Так, оцінка збитку становить 15 204,73 долара США (майже 410,2 тисяч гривень).

У той же час, Держекоінспекція зазначає, що винести будь-які претензії можна буде тільки після отримання офіційної інформації про кількість нафтопродуктів, що потрапили в акваторію Чорного моря.

"Остаточний розрахунок буде можливий тільки після завершення операції з підйому судна та після надання інформації судновласником або органами поліції щодо обсягів нафтопродуктів, які були на судні до здійснення забруднення, які залишилися після завершення операції з підйому судна", — додають у відомстві.

Нагадаємо, нафтотанкер "Делфі" зазнав аварії ще в листопаді 2019 року, з тих пір він перебуває в такому стані поблизу одного з пляжів Одеси.

За оцінками Офісу генпрокурора, підняти танкер з дна коштує від 18 до 24 мільйонів гривень. Прибрати танкер за рахунок власника судна повинні були ще до 31 березня 2020 року.

Як повідомляв RegioNews, біля затопленого танкера "Делфі" норми забруднення води перевищені в 16 раз.