15:19  26 червня
Партія "Голос" позбавила мандата Вакарчука
14:05  26 червня
Коронавірус: Київ може повернутися до суворого карантину
13:11  26 червня
"Медики не раби": на Рівненщині на акцію протесту вийшли лікарі
UA | RU
UA | RU
26 червня 2020, 14:51 6

В Одесі попередили теракт: неонацисти збиралися підпалити мечеть

26 червня 2020, 14:51 6
Читайте также на русском языке
Зловмисники були озброєні пляшками із запальною сумішшю
Зловмисники були озброєні пляшками із запальною сумішшю
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

В Одесі напередодні Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України неонацистська організація збиралася підпалити одну з мечетей міста.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Теракт планували вчинити з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні та повалення конституційного ладу", - йдеться в повідомленні.

У центрі Одеси затримали двох учасників неонацистської організації в ніч з 25 на 26 червня біля мечеті. Один з паліїв прибув в Україну після тривалого проживання в РФ.

До координації діяльності структури слідчі обґрунтовано підозрюють представників спецслужб РФ.

У ході проведення особистого огляду та обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці вилучили засоби підпалення, мобільні термінали та записники із доказами планування терористичного акту.

Наразі фігурантів справи затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що у Вінниці був затриманий екс-співробітник міліції, який представляючись радником президента України, вимагав у підприємця понад 1,1 млн грн.

СБУ правоохоронці РФ Одеса затримання вибух
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Всі відео »
Галицька трійка: на кого ставить "Слуга народу" у самому "незеленому" регіоні України
Монополія на Тернопільщині: скільки і кому платить єдиний власник автовокзалів регіону
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »