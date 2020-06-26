В Одесі попередили теракт: неонацисти збиралися підпалити мечеть

Зловмисники були озброєні пляшками із запальною сумішшю

Зловмисники були озброєні пляшками із запальною сумішшю

Фото: СБУ

В Одесі напередодні Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України неонацистська організація збиралася підпалити одну з мечетей міста.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Теракт планували вчинити з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні та повалення конституційного ладу", - йдеться в повідомленні.

У центрі Одеси затримали двох учасників неонацистської організації в ніч з 25 на 26 червня біля мечеті. Один з паліїв прибув в Україну після тривалого проживання в РФ.

До координації діяльності структури слідчі обґрунтовано підозрюють представників спецслужб РФ.

У ході проведення особистого огляду та обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці вилучили засоби підпалення, мобільні термінали та записники із доказами планування терористичного акту.

Наразі фігурантів справи затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що у Вінниці був затриманий екс-співробітник міліції, який представляючись радником президента України, вимагав у підприємця понад 1,1 млн грн.