В Одессе предотвратили теракт: неонацисты собирались поджечь мечеть
В Одессе накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины неонацистская организация собиралась поджечь одну из мечетей города.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу СБУ.
Теракт планировали совершить с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержение конституционного строя", - говорится в сообщении.
В центре Одессы задержали двух участников неонацистской организации в ночь с 25 на 26 июня возле мечети. Один из поджигателей прибыл в Украину после длительного проживания в РФ.
К координации деятельности структуры следователи обоснованно подозревают представителей спецслужб РФ.
В ходе проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных правоохранители изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта.
Пока фигурантов дела задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Виннице был задержан экс-сотрудник милиции, который представляясь советником президента Украины, требовал у предпринимателя более 1,1 млн грн.