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26 июня 2020, 14:51 6

В Одессе предотвратили теракт: неонацисты собирались поджечь мечеть

26 июня 2020, 14:51 6
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Злоумышленники были вооружены бутылками с зажигательной смесью
Злоумышленники были вооружены бутылками с зажигательной смесью
Фото: СБУ
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В Одессе накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины неонацистская организация собиралась поджечь одну из мечетей города.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу СБУ.

Теракт планировали совершить с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержение конституционного строя", - говорится в сообщении.

В центре Одессы задержали двух участников неонацистской организации в ночь с 25 на 26 июня возле мечети. Один из поджигателей прибыл в Украину после длительного проживания в РФ.

К координации деятельности структуры следователи обоснованно подозревают представителей спецслужб РФ.

В ходе проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных правоохранители изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта.

Пока фигурантов дела задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Виннице был задержан экс-сотрудник милиции, который представляясь советником президента Украины, требовал у предпринимателя более 1,1 млн грн.

СБУ правоохранители РФ Одесса задержание взрыв
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