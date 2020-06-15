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15 червня 2020, 08:45 16

На Одещині прогримів вибух, поранено п'ятеро людей

15 червня 2020, 08:45 16
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Люди вирішили розібрати гранату
Люди вирішили розібрати гранату
Фото: з відкритих джерел
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У Біляївському районі Одеської області стався вибух - люди розбирали гранату. Внаслідок таких необережних дій постраждали п'ять осіб.

Про це повідомляє пресслужба поліції області, передає RegioNews.

Згідно з даними слідства, троє мешканців села принесли додому до одного з них кілька знайдених в місцевому кар'єрі гранат РГД-5 і почали розбирати. В результаті чого стався вибух.

Чоловіки і дві жінки, які в той час були поруч з ними на подвір'ї, отримали осколкові поранення кінцівок. Їм надається медична допомога, додали в поліції.

На місце події приїхали поліцейські і вилучили ще дві гранати. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в Одесі в черговий раз "мінували" лікарні, вокзали, супермаркети і порт.

Одеса зброя вибух поліція поранення
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