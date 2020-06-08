У двох селах на Одещині встановлюють КПП через спалах коронавірусу

У селах зареєстровано 34 випадки захворювання

У селах зареєстровано 34 випадки захворювання

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення Болградської РДА у Facebook.

Так, станом на 8 червня в Болградському районі зареєстровано 34 випадки захворювання на СОVID-19.

Сільським головам населених пунктів Дмитрівка та Криничне доручено з 9 червня визначити місця дислокації двох контрольно-пропускних пунктів (карантинних постів), запровадити особливий режим в’їзду та виїзду у села та організувати їх роботу, а також забезпечити їх засобами індивідуального захисту, гарячим харчуванням тощо.

Також прийнято рішення заборонити у районі діяльність закладів культури, здійснення міжобласних пасажирських перевезень автомобільним транспортом, шлях проходження яких пролягає через територію Болградського району, роботу закладів загальної середньої освіти, які здійснюють підготовку пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.

Крім цього, буде введений облік осіб, які в'їжджають на територію сіл Дмитрівка та Криничне, здійснюватимуться заходи щодо забезпечення їх самоізоляції, а також – температурний скринінг водіїв, пасажирів та громадян, які перетинають КПП.

Нагадаємо, станом на 8 червня, в Україні зафіксовано 27 462 випадків коронавіруса.

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