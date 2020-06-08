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08 июня 2020, 19:14 11

В двух селах в Одесской области устанавливают КПП из-за вспышки коронавируса

08 июня 2020, 19:14 11
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В селах зарегистрировано 34 случая заболевания
В селах зарегистрировано 34 случая заболевания
Фото: из открытых источников
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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Болградской РГА в Facebook.

Так, по состоянию на 8 июня в Болградском районе зарегистрировано 34 случая заболевания СОVID-19.

Сельским главам населенных пунктов Дмитровка и Криничное поручено с 9 июня определить места дислокации двух контрольно-пропускных пунктов (карантинных постов), ввести особый режим въезда и выезда в села и организовать их работу, а также обеспечить их средствами индивидуальной защиты, горячим питанием и тому подобное.

Также принято решение запретить в районе деятельности учреждений культуры, осуществление межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, путь следования которых пролегает через территорию Болградского района, работу учреждений общего среднего образования, которые осуществляют подготовку пунктов проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Кроме этого, будет введен учет лиц, которые в'выезжающих на территорию сел Дмитровка и Криничное, будут осуществляться мероприятия по обеспечению их самоизоляции, а также – температурный скрининг водителей, пассажиров и граждан, которые пересекают КПП.

Напомним, по состоянию на 8 июня, в Украине зафиксировано 27 462 случаев коронавируса.

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