Ще один житловий будинок обвалився в Одесі
В Одесі на вулиці Середньофонтанській стався обвал ще одного житлового будинку. Мешканці двоповерхового будинку не постраждали.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Одеської області.
Як наголошується, інцидент стався ввечері 21 травня. За попередніми даними, в будинку частково обрушилися фасад і дах. Прибувши на місце події, поліцейські і рятувальники провели евакуацію людей і встановили анкетні дані усіх, хто міг перебувати в будинку на момент обвалу.
За даними місцевих ЗМІ, будинок давно був визнаний аварійним і в цій частині будинку ніхто не жив. Тепер відселять 5 мешканців двох квартир, які примикають до розваленої частини.
Нагадаємо, 18 травня в Одесі стався обвал будинку по вулиці Торгова, 20. Рятувальники встановили, що в результаті обвалу було пошкоджено 8 квартир, в яких проживало 30 осіб. Постраждалих немає.
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