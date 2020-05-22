Ще один житловий будинок обвалився в Одесі

Ніхто з мешканців не постраждав

Фото: od.npu.gov.ua

Ніхто з мешканців не постраждав

В Одесі на вулиці Середньофонтанській стався обвал ще одного житлового будинку. Мешканці двоповерхового будинку не постраждали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Одеської області.

Як наголошується, інцидент стався ввечері 21 травня. За попередніми даними, в будинку частково обрушилися фасад і дах. Прибувши на місце події, поліцейські і рятувальники провели евакуацію людей і встановили анкетні дані усіх, хто міг перебувати в будинку на момент обвалу.

За даними місцевих ЗМІ, будинок давно був визнаний аварійним і в цій частині будинку ніхто не жив. Тепер відселять 5 мешканців двох квартир, які примикають до розваленої частини.

Нагадаємо, 18 травня в Одесі стався обвал будинку по вулиці Торгова, 20. Рятувальники встановили, що в результаті обвалу було пошкоджено 8 квартир, в яких проживало 30 осіб. Постраждалих немає.