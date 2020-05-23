У Центрі соціальної реабілітації на Одещині знущалися над дітьми: ДБР встановило винного

Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі

Фото: Державне бюро розслідувань

Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі

Слідчі Миколаївського теруправління ДБР провели розслідування за фактом знущань над вихованками Центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської ОДА.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, про факти побиття вихованок вони дізналися з матеріалів, розміщених в соціальних мережах.

Встановлено, що правоохоронець, який на момент вчинення злочину займав посаду інспектора по ювенальної превенції сектора превенції одного з відділень Малиновського ВП в Одесі, застосовував фізичну силу і морально принижував вихованок Центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської ОДА.

Підозрюваному вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі, якщо провину доведуть у суді.

Нагадаємо, раніше ДБР призупинив приватизацію Миколаївської енергопостачальної компанії. Електронні торги призупинили через заниження реальної ціни корпоративних прав на 30 мільйонів гривень.