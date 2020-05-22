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22 мая 2020, 10:34 5

Еще один жилой дом рухнул в Одессе

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22 мая 2020, 10:34 5
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Никто из жильцов не пострадал
Фото: od.npu.gov.ua
Никто из жильцов не пострадал

В Одессе на улице Среднефонтановской произошел обвал еще одного жилого дома. Жители двухэтажного здания не пострадали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 21 мая. По предварительным данным, в доме частично обрушились фасад и крыша. Прибыв на место происшествия, полицейские и спасатели провели эвакуацию людей и установили анкетные данные всех, кто мог находиться в доме на момент обвала.

По данным местных СМИ, дом давно был признан аварийным и в этой части дома никто не жил. Теперь отселят 5 жильцов еще двух квартир, которые примыкают к развалившейся части.

Напомним, 18 мая в Одессе также произошел обвал дома по улице Торговая, 20. Спасатели установили, что в результате обвала было повреждено 8 квартир, в которых проживало 30 человек. Пострадавших нет.


Одесса полиция Дом Разрешение
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