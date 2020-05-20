Одеський міськвиконком прийняв рішення знести пляжне кафе депутата
У мерії стверджують, що споруда була зведена без дозвільних документів, з порушенням умов оренди та правил експлуатації пляжу
У мерії стверджують, що споруда була зведена без дозвільних документів, з порушенням умов оренди та правил експлуатації пляжу
В Одесі на пляжі «Чайка», що в районі 10-ї станції Великого Фонтану, здійснили демонтаж кафе «Олд порт», побудованому орендарем пляжу — компанією «Амбер Груп Україна».
Про це повідомляє "Думська", передає RegioNews.
Рішення про знесення споруди прийняв міськвиконком. Демонтаж пройшов при великому скупченні народу та робітників. Техніку охороняли співробітники поліції та "Муніципальної варти".
У мерії стверджують, що споруда була зведена без дозвільних документів, з порушенням умов оренди та правил експлуатації пляжів. У "Амбер Груп Україна" кажуть, що всі дозволи у них є, і що мова йде про незаконні дії.
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