Одеський сепаратист-провокатор поширював фейки про коронавірус

СБУ піймала одесита-провокатора, який поширюють фейки про коронавірус

Фото: pexels

СБУ піймала одесита-провокатора, який поширюють фейки про коронавірус

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

Так, фахівці СБУ із кібербезпеки відзначають, що у зв`язку із запровадженням низки обмежувальних заходів для запобігання розповсюдженню коронавіруса активізували діяльність і пропагандисти сепаратизму.

Діяльність одного із інтернет-провокаторів було припинено в Одесі. Він не лише розповсюджував неправдиву інформацію про коронавірус, але й публікував матеріали із закликами до зміни територіальних меж та державного кордону України.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

"Протягом кількох останніх днів Службою разом із Нацполіцією до адміністративної відповідальності за маніпуляції та спроби дестабілізації суспільної обстановки притягнуто ще 5 осіб у Чернівецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомлені.

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