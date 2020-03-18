Одеський сепаратист-провокатор поширював фейки про коронавірус
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.
Так, фахівці СБУ із кібербезпеки відзначають, що у зв`язку із запровадженням низки обмежувальних заходів для запобігання розповсюдженню коронавіруса активізували діяльність і пропагандисти сепаратизму.
Діяльність одного із інтернет-провокаторів було припинено в Одесі. Він не лише розповсюджував неправдиву інформацію про коронавірус, але й публікував матеріали із закликами до зміни територіальних меж та державного кордону України.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
"Протягом кількох останніх днів Службою разом із Нацполіцією до адміністративної відповідальності за маніпуляції та спроби дестабілізації суспільної обстановки притягнуто ще 5 осіб у Чернівецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомлені.
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