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18 марта 2020, 16:17 10

Одесский сепаратист-провокатор распространял фейки о коронавирусе

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18 марта 2020, 16:17 10
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СБУ поймала одессита-провокатора, который распространяют фейки о коронавирусе
Фото: pexels
СБУ поймала одессита-провокатора, который распространяют фейки о коронавирусе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Так, специалисты СБУ по кибербезопасности отмечают, что в связи с введением ряда ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса,пропагандисты сепаратизма активизировали деятельность.

Деятельность одного интернет-провокатора была прекращена в Одессе. Он не только распространял неправдивую информацию о коронавирусе, но и публиковал материалы с призывами к изменению территориальных границ и государственной границы Украины.

Открыто уголовное производство по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

"В течение нескольких последних дней Службой вместе с Нацполицией к административной ответственности за манипуляции и попытки дестабилизации общественной обстановки привлечено еще 5 человек в Черновицкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

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