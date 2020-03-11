В Одесі призначили головного дорожника
В Одесі Андрія Сандула призначили новим начальником управління дорожнього господарства
В Одесі Андрія Сандула призначили новим начальником управління дорожнього господарства
Відповідне розпорядження опубліковано на офіційному сайті міста, передає RegioNews.
Андрій Сандул з посади першого заступника начальника управління дорожнього господарства міськради переведений на посаду керівника.
Попереднього начальника Андрія Шмагая, який керував управлінням дорожнього господарства з 2014 року, звільнили за погодженням сторін.
Зазначимо, що Андрій Сандул обіймав посаду першого заступника Шмагая останні п'ять років. До цього він був заступником начальника управління капітального будівництва міськради, а також виконував обов'язки начальника цього управління.
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
11 березня 2020, 14:09Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
- 21:04 11 березня Рівненська облрада не розглядатиме питання виділення коштів на боротьбу з коронавірусом
- 20:51 11 березня Буковина отримала 600 комплектів індивідуального захисту для лікарів
- 20:00 11 березня Сєвєродонецький виборчком позбавив повноважень 16 депутатів з команди Ігоря Буткова
- 19:37 11 березня Вдень 11 березня на Донбасі обстрілів не зафіксовано – ООС
- 19:37 11 березня Іран готовий віддати Україні "чорні скриньки" літака МАУ
- 19:15 11 березня Перший замголови Львівської ОДА став заступником міністра
- 14:09 11 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
Всі блоги »
Хід темною конячкою. Навіщо Зеленському в сумських губернаторах харківський "варяг" Грищенко
11 березня 2020, 17:51
Чому партію Порошенка на Рівненщині хочуть віддати екс-ведучому "5 каналу"
10 березня 2020, 17:23
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації