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11 березня 2020, 19:06 4

В Одесі призначили головного дорожника

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11 березня 2020, 19:06 4
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В Одесі Андрія Сандула призначили новим начальником управління дорожнього господарства
Фото: Думская
В Одесі Андрія Сандула призначили новим начальником управління дорожнього господарства

Відповідне розпорядження опубліковано на офіційному сайті міста, передає RegioNews.

Андрій Сандул з посади першого заступника начальника управління дорожнього господарства міськради переведений на посаду керівника.

Попереднього начальника Андрія Шмагая, який керував управлінням дорожнього господарства з 2014 року, звільнили за погодженням сторін.

Зазначимо, що Андрій Сандул обіймав посаду першого заступника Шмагая останні п'ять років. До цього він був заступником начальника управління капітального будівництва міськради, а також виконував обов'язки начальника цього управління.


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