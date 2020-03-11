В Одесі призначили головного дорожника

В Одесі Андрія Сандула призначили новим начальником управління дорожнього господарства

Фото: Думская

В Одесі Андрія Сандула призначили новим начальником управління дорожнього господарства

Відповідне розпорядження опубліковано на офіційному сайті міста, передає RegioNews.

Андрій Сандул з посади першого заступника начальника управління дорожнього господарства міськради переведений на посаду керівника.

Попереднього начальника Андрія Шмагая, який керував управлінням дорожнього господарства з 2014 року, звільнили за погодженням сторін.

Зазначимо, що Андрій Сандул обіймав посаду першого заступника Шмагая останні п'ять років. До цього він був заступником начальника управління капітального будівництва міськради, а також виконував обов'язки начальника цього управління.